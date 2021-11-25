Токио, , 05:57 — REGNUM Власти Японии намерены выделить около 300 млрд иен (около $2,6 млрд) на работу программы по бесплатному ПЦР-тестированию граждан на наличие коронавирусной инфекции, сообщает газета Yomiuri.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что мера затронет тех граждан Японии, которые имеют медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19. Им дадут возможность бесплатно сдавать ПЦР-тесты до марта 2022 года, чтобы они могли посещать массовые мероприятия.

Таким образом, японские власти пытаются избежать сегрегации в обществе. Ожидается, что в ближайшее время в Японии снимут ряд ограничений на проведение массовых мероприятий. При этом посещать их разрешат либо вакцинированным жителям, либо предоставившим отрицательный результате ПЦР-теста.

Кроме того, медучреждениям дадут возможность направлять на бесплатные ПЦР-тесты граждан, у которых отсутствуют симптомы коронавирусной инфекции, однако есть подозрение на заражение вирусом. Бесплатно будут проверять и жителей, контактировавших с инфицированными.