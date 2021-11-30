Нью-Йорк, США, , 01:26 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 26 ноября ростом, восстанавливаясь после пятничного падения, вызванного новостями о выявлении в Африке нового штамма коронавируса В.1.1.529 «Омикрон». В лидерах роста — Nasdaq.

Паника на Нью-Йоркской фондовой бирже. 1929

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Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 236,60 пункта (0,68%), до уровня 35 135,94 пункта. S&P 500 подорожал на 60,65 пункта (1,32%), поднявшись до уровня 4655,27 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 291,18 пункта (1,88%), до уровня 15 782,83 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,91 (2,80%), до уровня $70,06 за баррель.

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Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 26 ноября резким снижением на фоне новостей о выявлении в Африке нового штамма коронавируса В.1.1.529 «Омикрон».

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