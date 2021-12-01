Гуанчжоу, Китай, , 21:34 — REGNUM Молекулярные биологи из Китая в ходе исследований открыли антитело, которое способно эффективно нейтрализовать все штаммы коронавируса и может послужить основой для создания универсальной вакцины от COVID-19,говорится в статье, опубликованной в электронной библиотеке bioRxiv.

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Открытие было сделано медиками под руководством сотрудника университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу, профессора Дена Кая.

В ходе опытов, проводившихся с применением криоэлектронного микроскопа, учёные выяснили, что моноклональноеантитело 35B5 способно соединяться с самым стабильным регионом в структуре S-белка коронавируса, который не претерпевает изменений в процессе мутации.

Сообщается, что молекула 35B5 была получена в ходе масштабного изучения образцов крови жителей Китая, переболевших COVID-19 в тяжёлой форме. Учёные выделяли из этих образцов клетки, производящие антитела, и наблюдали за их взаимодействием с разными частями вируса.

Авторы исследования считают, что обнаруженное ими антитело может быть использовано для разработки «универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса», говорится в материале.