Стокгольм, , 22:36 — REGNUM Житель региона Сконе стал первым гражданином Швеции, у которого 29 ноября подтвердился первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Отмечается, что мужчина недавно вернулся из южной Африки. Об этом около часа назад сообщил телеканал SVT.

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«Это свидетельствует о том, что мониторинг, который у нас есть, работает. Этот случай был обнаружен в рамках обычной процедуры мониторинга», — заявил в интервью телеканалу Андреас Брове, исполняющий обязанности главы отдела микробиологии в Агентстве общественного здравоохранении.

Брове сказал журналистам, что не может с уверенностью утверждать, был ли этот человек вакцинирован или нет, ссылаясь на тот факт, что в ведомстве не комментируют детали заражения отдельных граждан.

«Как сильно нам стоит переживать по этому поводу?» — задали вопрос журналисты.

«В целом об этом штамме пока известно очень мало. Прошло всего несколько дней с тех пор, как об обнаружили», — ответил Брове.

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