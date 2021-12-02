Берлин, , 04:49 — REGNUM Власти Германии обсуждают возможность ужесточения ограничительных мер в период распространения коронавируса, в частности, введение запрета на посещение магазинов для непривитых от COVID-19. Об этом 1 декабря сообщил портал FOCUS Online.

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Запрет планируют распространить на все магазины, кроме продуктовых и аптек. Он коснётся граждан, которые не привились или не переболели COVID-19, и, соответственно, не имеют подтверждающего документа.

Кроме запрета на посещение магазинов, в Германии могут запретить собираться группами больше трёх человек, ограничить численность публичных мероприятий, ввести маски при обучении в школах, расширить кампанию вакцинации.

Проект резолюции с новыми ограничениями, составленной по итогам встречи премьер-министров федеральных земель, и.о. канцлера Ангелы Меркель и будущего канцлера Олафа Шольца, планируется обнародовать 2 декабря.

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