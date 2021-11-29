Сидней, Австралия, , 07:57 — REGNUM Образцы двоих вернувшихся в Австралию граждан дали положительный результат на наличие нового штамма коронавируса «Омикрон». Это произошло после прибытия путешественников в Сидней. Об этом 29 ноября сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В министерстве здравоохранения штата Новый Южный Уэльс подтвердили, что два человека, прилетевшие в Сидней около 19:00 27 ноября из южной части Африки, дали положительные результаты тесты на COVID-19, который, как позже выяснилось, был вызван новым штаммом «Омикрон».

Оба австралийца полностью вакцинированы от COVID-19, и их заболевание протекает бессимптомно. Они изолированы в специальных санаториях. Путешественники были среди 14 человек, прибивших из южной части Африки. 12 остальных пассажиров отправлены на двухнедельную изоляцию.