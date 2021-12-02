Подгорица, , 13:41 — REGNUM В Черногории в ноябре от коронавирусной инфекции умерли 203 человека, сообщил институт общественного здравоохранения. Число умерших в ноябре на 9,8 процента больше, чем в октябре, когда от ковида умерли 185 человек.

Стоп ковид Https://pixabay.com

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Наибольшее количество смертей с начала пандемии было зафиксировано в марте 2021 года, когда умер 271 человек.

Общее количество смертей, связанных с COVID-19, в Черногории 2310.

Массовая вакцинация против COVID-19 в стране началась 4 мая 2021 года.