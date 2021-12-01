Стокгольм, , 14:36 — REGNUM Власти Швеции должны ужесточить порядок въезда в страну, обязав всех прибывающих лиц проходить ПЦР-тестирование на COVID-19, поскольку сейчас это требование носит рекомендательный характер. Об этом 1 декабря в студии телеканала SVT заявил профессор Бьорн Олсен.

Флаг Швеции Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

30 ноября Агентство общественного здравоохранения рекомендовало всем пребывающим из-за границы за исключением северных стран рекомендовало проходить ПЦР-тестирование на COVID-19 в течение семи дней после дней прибытия.

«Само слово «рекомендация» ни в коей мере не имеет само по себе обязательной юридической силы», — прокомментировал Олсен.

По мнению профессора, вместо призывов к тестированию следует ввести обязательство по тестированию в связи с распространением «Омикрона».

»Тогда в интересах общества надо занять четкую позицию и сказать, что это настолько серьезная угроза, что мы должны тестировать всех приезжих, и тех, у кого проявляются симптомы», — призвал Олсен.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции ужесточили рекомендации по ПЦР-тестированию для приезжих