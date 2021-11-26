Берлин, , 12:05 — REGNUM Германия отреагировала на появление нового штамма коронавируса B.1.1.529, выявленного в Южной Африке. Было решено временно ограничить авиасообщение с ЮАР. Об этом 26 ноября заявил и.о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, сообщает газета Luxemburger Wort.

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Глава ведомства пояснил, что власти страны обеспокоены обнаружением более заразного варианта SARS-CoV-2, чем ранее известные штаммы, поэтому действуют «активно и на ранней стадии».

Так, Германия объявит Южно-Африканскую Республику зоной распространения вируса. Это решение вступит в силу в ночь на субботу, 27 ноября. В минздраве ФРГ отметили, что с этого времени авиакомпаниям будет разрешено выполнять только вывозные рейсы для граждан Германии, находящихся на территории ЮАР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Африке зафиксировано уже более 20 случаев заражения новым штаммом коронавируса B.1.1.529. Новый штамм коронавируса выявлен в Ботсване, а также в Гонконге. По словам вирусологов, штамм B.1.1.529 имеет не менее 32 мутаций и «это серьёзная проблема». По мнению ряда специалистов, генетические изменения такого уровня способны сильно повлиять даже на базовые характеристики коронавируса.

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После выявления нового штамма коронавируса решение об отмене авиасообщения с ЮАР и ещё пятью странами Африки приняли власти Великобритании. Эти же государства — ЮАР, Ботсвана, Лесото, Зимбабве, Намибия и Эсватини (бывший Свазиленд) плюс Мозамбик внёс в запретный список Израиль. Также ограничения для въезжающих из стран Южной Африки ввёл Сингапур.

За временно прекращения перелётов между Европейским Союзом и южной частью Африки намерена выступить и Еврокомиссия.