Вашингтон, , 18:31 — REGNUM Белый дом заявил, что министерство юстиции США будет отважно защищать право правительства содействовать вакцинации федеральных подрядчиков после того, как суд заблокировал два приказа президента Джо Байдена о прививках, сообщает 1 декабря Reuters.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Окружной судья Луизианы 30 ноября временно заблокировал право государственного центра здравоохранения (CMS) США требовать от работников пройти вакцинацию.

Американский судья в Кентуки также не позволил администрации вводить правило о том, чтобы все федеральные подрядчики прошли вакцинацию от коронавируса.

Такой легальный отпор является не первым для администрации Байдена, которая выпустила 19 рекомендаций для борьбы с COVID-19.

Ранее группа сенаторов-республиканцев представила законопроект о защите медицинских данных американцев, чтобы не позволить федеральным агентствам под руководством президента США Джо Байдена ввести вакцинные паспорта от COVID-19 или мандат на вакцинацию.