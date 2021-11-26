Прага, , 15:15 — REGNUM В субботу, 27 ноября, президента Чехии Милоша Земана, который в данный момент находится в Центральном военном госпитале в Праге с COVID-19, переведут на амбулаторное лечение и 28 ноября он проведет церемонию назначения на пост премьер-министра страны Петра Фиалы, являющегося лидером победившей на недавних парламентских выборах в республике партийной коалиции «Вместе». Об этом 26 ноября рассказал журналистам пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек.

Милош Земан Kremlin.ru

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Как отметил Овчачек, по данным лечащего врача Земана профессора Мирослава Заворала, президента Чехии 27 ноября выпишут из Центрального военного госпиталя в Праге и направят на амбулаторное лечение в его загородную резиденцию в местечке Ланы около Праги.

«Президент республики Милош Земан назначит Петра Фиалу на пост председателя правительства в воскресенье, 28 ноября. Церемония состоится во дворце Ланы в 11:00 (13:00 мск). Она пройдет при соблюдении действующих норм санитарно-эпидемиологической безопасности», — сказал пресс-секретарь президента Чехии.

Отметим, вначале Земан должен был назначить Фиалу премьер-министром 26 ноября, однако 25 ноября его тест на коронавирус показал положительный результат. При этом у чешского лидера отсутствуют признаки COVID-19.