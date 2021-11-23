Нью-Дели, , 09:31 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявили менее 7,6 тыс. случаев COVID-19, это наименьший прирост заразившихся с конца мая 2020 года. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Индии.

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«7579 новых случаев за последние 24 часа, наименьшие показатели за 543 дня», — сообщили в ведомстве.

Сутками ранее минздрав сообщил о 8,48 тыс. новых случаев заболевания.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мире за сутки 21 ноября зафиксировано 486 215 новых случаев заражения коронавирусом, скончался ещё 6641 пациент с COVID-19.

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