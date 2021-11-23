Рига, , 18:09 — REGNUM За 22 ноября в Латвии от COVID-19скончалось 40 человек, а за прошедшую неделю зарегистрировано 211 летальных исходов. Об этом сообщил национальный Центр профилактики и контроля заболеваний.

Коронавирус Пресс-служба минздрава Удмуртии

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Один из скончавшихся принадлежал возрастной группе 40−49 лет, трое — 50−59 лет, восемь — 60−69 лет, пятнадцать — 70−79 лет, семеро — 80−89 лет, шестеро — 90−99 лет. При этом 34 из них (85% от общего числа) не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, шестеро привились.

На сегодняшний день среднее число умерших в сутки за семидневный период — 30,1. Общее число жертв болезни впервые превыило отметку в 4 000 человек, достигнув отметки в 4010.

В октябре 2021 года в Латвии скончались в общей сложности 536 человек, в сентябре — 139, в августе — 23, в июле — 43, июне — 137, в мае — 245, в апреле — 232 человека, в марте — 281, в феврале — 423 человека, в январе — 560 человек, в декабре — 429.