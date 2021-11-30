Баку, , 10:59 — REGNUM Правительство Азербайджана утвердило срок действия ковид-паспортов в республике. Сообщение об этом было обнародовано на сайте правительства.

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Согласно установленным правилам, сертификат о вакцинации от COVID-19 действует бессрочно. Срок действия документа о получении иммунитета к коронавирусу в ходе болезни истекает через полгода после выздоровления.

Также ковид-паспорта могут получить те, у кого противопоказания к прививкам, и прошедшие ПЦР-тест. Справка о противопоказании действует в течение срока установленного на основании заключения минздрава, а результаты ПЦР-теста — 72 часа.

Напомним, в Азербайджане без ковид-паспорта запрещено посещать ряд общественных мест. Также действуют ограничения при передвижении на общественном транспорте.

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