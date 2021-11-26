Лиссабон, , 06:54 — REGNUM Португалия одобрила пакет мер по борьбе с пятой волной коронавируса. Об этом пишет агентство EFE.

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«Мы живем лучше, чем большинство европейских стран, но не так хорошо, как хотелось бы. Именно поэтому сейчас самое время принять новые меры», — сказал премьер-министр Антониу Кошта на пресс-конференции после заседания совета министров.

Принятый пакет мер восстанавливает необходимость обязательных сертификатов о вакцинации или тестов на коронавирус для доступа в различные учреждения и ужесточает ограничения в первую неделю 2022 года, чтобы сдержать распространение инфекций после рождественских праздников.