Тбилиси, , 14:12 — REGNUM В Грузии с 1 декабря в связи в вводом ковид-паспортов смягчаются карантинные меры. Об этом сообщил на брифинге глава оперштаба при координационном совете Георгий Гибрадзе.

В ресторане.1887

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Он сообщил, что снято ограничение, которое обязывала закрываться пункты общепита не позднее 23:00. Теперь рестораны могут не закрываться ночью.

Кинотеатры и театры с 1 декабря смогут впускать не 30% посетителей от вместимости зала, а 50%. При этом во все общественные заведения разрешается пропускать тех только тех, у кого есть ковид-паспорт.

Документ выдают тем, кто привился от COVID-19 или переболел этой болезнью. Жители, у которых есть медотвод, тоже могут получить ковид-паспорт. Кроме того, право на посещение общественных мест на 72 часа получают те, кто прошел ПЦР-тест на коронавирус.

Стоит отметить, что в Грузии за восемь месяцев прививочной кампании согласились привиться только около 35% взрослого населения. В разных городах проходят массовые акции протеста против введения ковид-паспортов.

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