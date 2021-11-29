Вашингтон, , 02:00 — REGNUM Существующие вакцины от COVID-19, вероятно, обеспечат определенную степень защиты от тяжелой болезни в случае заражения коронавирусом со штаммом «Омикрон», заявил 28 ноября главный инфекционист США Энтони Фаучи американскому президенту Джо Байдену. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи и президент США Джо Байден (сс) The White House

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

«Доктор Фаучи проинформировал президента, что <…> он по-прежнему считает, что существующие вакцины, вероятно, обеспечат определенную степень защиты от тяжелой болезни», — говорится в сообщении.

Советник Байдена добавил, что для получения окончательной информации о новом штамме коронавируса потребуется ещё примерно две недели.

В свою очередь президент США сообщил, что 30 ноября выступит с обращением, в ходе которого представит обновлённую информацию о штамме «Омикрон».

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ сообщила, что ПЦР-тесты выявляют новый штамм коронавируса