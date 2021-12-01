Бухарест, , 16:33 — REGNUM В ходе спецпроверки, проведенной в рамках программы министерства здравоохранения Румынии в больницах 19 крупных населенных пунктов, носителей штамма коронавируса «Омикрон» не выявили. Об этом 1 декабря со ссылкой на данные лабораторных исследований сообщило Бухарестское телевидение.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, все 156 тестовых образов показали отрицательный результат в указанном сегменте. В то же время, по некоторым сообщениям, абсолютное большинство взятых на исследование проб содержат так называемый «румынский вариант» штамма «Делта».

Предполагается, что указанные проверки будут осуществляться еженедельно.

По состоянию на 1 декабря число выявленных граждан Румынии, заразившихся коронавирусом, составило 1,78 млн человек. Из них скончались 56 529 пациентов.