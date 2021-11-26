Иерусалим, 26 ноября 2021, 11:20 — REGNUM В Израиле выявлен первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса B.1.1.52. Об этом сообщила 26 ноября пресс-служба минздрава Израиля.
В ведомстве добавили, что существуют подозрения в отношении еще двух случаев заражения у вернувшихся из-за границы граждан, которые в настоящее время ожидают результатов тестов в изоляции.
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Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в ЮАР объявили, что в стране выявлен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, получивший обозначавшие «B.1.1.529» и имеющий не менее 32 мутаций.