Иерусалим, , 11:20 — REGNUM В Израиле выявлен первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса B.1.1.52. Об этом сообщила 26 ноября пресс-служба минздрава Израиля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

«Штамм [коронавируса], обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле. Это гражданин, который вернулся из Малави», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что существуют подозрения в отношении еще двух случаев заражения у вернувшихся из-за границы граждан, которые в настоящее время ожидают результатов тестов в изоляции.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в ЮАР объявили, что в стране выявлен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, получивший обозначавшие «B.1.1.529» и имеющий не менее 32 мутаций.