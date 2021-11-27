Вашингтон, 27 ноября 2021, 00:18 — REGNUM Отдельную разновидность своей вакцины против нового штамма коронавируса, получившего название «Омикрон», намерена создать американская компания Moderna. Об этом организация сообщила 26 ноября на своем сайте.
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Речь идет о варианте коронавируса SARS-CoV-2 с обозначением В.1.1.529, случаи которого были впервые зафиксированы в Ботсване.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября президент США Джо Байден заявил, что появление нового опасного штамма коронавируса, которому присвоили название «Омикрон», подтверждает необходимость вакцинации во всем мире.
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