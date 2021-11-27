Вашингтон, , 00:18 — REGNUM Отдельную разновидность своей вакцины против нового штамма коронавируса, получившего название «Омикрон», намерена создать американская компания Moderna. Об этом организация сообщила 26 ноября на своем сайте.

Вакцина Moderna (сс) U.S. Navy

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Речь идет о варианте коронавируса SARS-CoV-2 с обозначением В.1.1.529, случаи которого были впервые зафиксированы в Ботсване.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября президент США Джо Байден заявил, что появление нового опасного штамма коронавируса, которому присвоили название «Омикрон», подтверждает необходимость вакцинации во всем мире.

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