Вашингтон, , 18:18 — REGNUM От нового штамма коронавиурса «Омикрон» вакцина компании Moderna может не спасти, передаёт 29 ноября CNBC.

Вакцина Moderna (сс) Navy Medicine

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По словам главы Moderna Стефана Банселя, только через две недели можно будет сказать, поможет ли существующая вакцина от нового штамма.

Бансель «Учитывая большое количество мутаций, высока вероятность, что эффективность всех вакцин будет меньше».

Руководитель американской фармкомпании добавил, что порядка полутора месяцев может потребоваться, чтобы понять, насколько заразен «Омикрон». Не факт, что новый вирус будет более вирулентным.

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