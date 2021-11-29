Женева, Швейцария, , 20:59 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 373 438 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 4913 пациентов с COVID-19. Об этом 29 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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За весь период с начала пандемии в мире зарегистрировано уже 260 867 011 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 5 200 267 случаев смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, в первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю входят США, Германия, Великобритания, Россия, Франция, Турция, Польша, Нидерланды, Чехия, Вьетнам.