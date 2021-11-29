Пекин, , 16:21 — REGNUM Миллиард доз вакцин от коронавируса будут поставлены в страны Африки из Китая, заявил 29 ноября председатель КНР Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин на форуме сотрудничества Китай — Африка. 2015 GovernmentZA

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Лидер Китая на открытии 8-й министерской конференции форума китайско-африканского сотрудничества сказал, что Пекин намерен помочь Африканскому союзу добиться поставленной цели — вакцинировать к 2022 году 60% жителей Африки.

Из этого количества 600 млн доз Китай поставит в Африку безвозмездно. Ещё 400 млн доз Пекин поставит «за счёт совместного производства китайских компаний и соответствующих африканских стран».

Также китайская сторона поможет Африке тем, что на континент отправятся полторы тысячи медработников и экспертов по здравоохранению. В целом Китай намерен реализовать в Африке десять проектов, касающихся здравоохранения.

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