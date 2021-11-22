Скопье, , 23:17 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 22 ноября выступил в поддержку предложения минздрава о введении обязательной вакцинации от коронавируса медицинского персонала и государственных служащих из администрации.

Стево Пендаровски Facebook.com/SPendarovski

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Пендаровски объяснил свою позицию тем, что «все страны региона вводят подобные меры, как и большинство западных стран».

При этом политик отметил, что, с точки зрения закона, обязательная вакцинация оправданна, поскольку общественное благо важнее блага частного.

Напомним, 20 ноября в Скопье прошли протесты против обязательной вакцинации.

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