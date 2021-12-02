Копенгаген, , 01:13 — REGNUM В общей сложности семь случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» зарегистрировано в Дании, заявил датский министр здравоохранения Магнус Хеунике 1 декабря на пресс-конференции.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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Кроме того, инфицирование указанным вариантом SARS-CoV-2 подозревают еще у 16 пациентов. Все носители штамма прибыли в Данию из-за рубежа. В связи с этим датские власти запрещают въезд из 10 стран Африки, а также вводят обязательное тестирование на коронавирус для всех прибывающих из Дубая и Дохи.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 ноября в Дании ввели масочный режим в общественном транспорте, магазинах и медучреждениях.

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