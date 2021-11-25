Женева, Швейцария, , 23:38 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведёт чрезвычайное заседание в пятницу, 26 ноября, из-за выявления нового штамма коронавируса в Южной Африке, передаёт телеканал CNBC.

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Как сообщили в ВОЗ, на встрече эксперты организации обсудят, насколько действующие вакцины защищают от нового штамма, а также оценят, следует ли классифицировать новый вариант вируса как вызывающий обеспокоенность.

«Пока нам известно очень мало. Что мы точно знаем, так это то, что новый вариант имеет большое количество мутаций. И обеспокоенность связана с тем, что такое количество мутаций может повлиять на поведение вируса», — заявила технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керкхове.

Она добавила, что специалисты ВОЗ тесно взаимодействуют с коллегами из ЮАР в изучении нового штамма. По оценкам экспертов, на изучение воздействия этого штамма на вакцины потребуется несколько недель.

Напомним, ранее стало известно о выявлении на территории ЮАР, Ботсваны и Гонконга случаев заражения новым штаммом коронавируса, обозначенным как B.1.1.529. Изучавший новый штамм британский профессор Тим Пикок заявил, что вирус содержит более 30 мутаций, некоторые из которых могут свидетельствовать о его высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.