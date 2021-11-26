Берлин, , 12:15 — REGNUM И-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Германии международная сельскохозяйственная выставка «Зеленая неделя», которая должна была пройти в Берлине в январе следующего года, не состоится. Об этом 26 ноября рассказал один из организаторов мероприятия Ларс Йагер.

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«Летом мы в полной мере и уверенно смогли подготовить Международную (выставку) «Зеленая неделя» 2022 года. Рамочные условия изменились, и поэтому сегодня мы должны заявить, что Международная (выставка) «Зеленая неделя» в 2022 году не может состояться, что ужасно печально и разочаровывает», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки на территории Германии было выявлено 76 414 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.