Тирана, , 12:02 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 1400 человек выявили 195 новых случаев заражения коронавирусом, скончались в стране четверо пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 557. Об этом сообщило вечером 30 ноября министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Влёра, Албания wstuppert

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 199 945 случаев заражения коронавирусом, 189 784 человека излечились, скончались 3096 пациента с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 7065, из них около половины — 3600 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находится 169 пациент. Отмечается стабилизация ситуации.

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