Милан, Италия, , 21:05 — REGNUM Из службы скорой помощи Милана продолжают увольняться сотрудники, передает Agenzia Italia в четверг, 25 ноября.

Эпидемия коронавируса в Италии Russian.news.ru

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Врачей теряют службы почти каждой больницы — в частности, службу госпиталя Сан Карло покинули девять человек, вместо них пришли лишь двое, сказано в публикации.

Уволившиеся жалуются, с одной стороны, на эмоциональную и физическую усталость от борьбы с пандемией, с другой — на то, что их зарплаты (около 3000 евро в месяц) значительно ниже, чем у тех их коллег-«консультантов», которые ведут куда более спокойную жизнь.

По данным на 25 ноября, в Италии умерли 133 486 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 71 (днем ранее — на 85). Число подтвержденных носителей выросло на 13 764 (днем ранее — на 12 448). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 968 341 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 166 598 человек (на 7281 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали 45 530 428 человек — 75,60% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С декабря 2021 года будут введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохранят все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишатся (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).