Сухум, , 09:12 — REGNUM 141 случай заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 29 ноября в ходе 786 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 233 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 35 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 34 793 носителя SARS-CoV-2. Из них 28 707 победили инфекцию. За последние двое суток врачи выписали 19 пациентов. За всё время 527 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, за последние два дня было три таких случая.

Накануне в Абхазии не проводили тесты на коронавирус. Днём ранее сообщили о выявлении 52 носителей SARS-CoV-2 в результате 83 исследований. Было зафиксировано два случая смерти пациентов с COVID-19.