Рига, , 16:16 — REGNUM В жилом районе Каугуи города-курорта Юрмала (западная Латвия) расположены 6 банкоматов, но ни к одному из них нет допуска людям без ковид-сертификатов. Об этом сообщил латвийский портал Rus.LSM.lv.

Вакцина stevepb

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

Объясняется это тем, что банкоматы расположены внутри торговых центров Rimi и Maxima, на территории которых действует так называемый «зеленый» режим, то есть пройти могут лишь обладатели соответствующего документа. В районе Каугуи проживают порядка 20 000 человек.

Ближайший доступный жителям и гостям Юрмалы без сертификата банкомат находится на отдалении двух километров в районе Слока, отмечает портал.

Rus.LSM.lv отметил противоречие подобной ситуации законодательству Латвии. Ведь в распоряжении правительства о ковид-ограничениях записано, что банковские услуги в стране должны быть общедоступными.

В банковских учреждениях Латвии, банкоматы которых установлены в Каугури, уверили журналистов, что в курсе сложившейся ситуации, но ничего поделать не могут и являются заложниками ситуации.