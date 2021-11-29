Бухарест, , 11:32 — REGNUM Житель Румынии, прошедший вакцинацию от коронавируса COVID-19 в одном из медицинских центров Бухареста и заполнивший анкету специальной государственной лотереи, выиграл 300 тысяч леев ($70 тысяч). Об этом 29 ноября сообщило румынское издание Digi24.

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Розыгрыш лотереи состоялся 28 ноября. По некоторым данным, участие в мероприятии приняли более полумиллиона граждан Румынии, добровольно получивших две соответствующие прививки. Имя и фамилия победителя не разглашаются. Согласно правилам лотереи, выигрышный билет может быть обналичен в течение ближайших 30 дней.

Ранее правительство Румынии объявило о реализации программы стимулирования массовой вакцинации граждан. Денежно-вещевые лотереи для лиц, сделавших прививки от COVID-19, проводятся по всей стране еженедельно.