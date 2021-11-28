Киев, , 17:17 — REGNUM На Украине за истекшие сутки выявили 7 483 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 28 ноября сообщает украинский минздрав.

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 3 422 023.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 400 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составило 85 117.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 14 тыс. носителей SARS-CoV-2.