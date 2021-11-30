Токио, , 10:19 — REGNUM На территории Японии подтвержден первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон», ранее обнаруженным в ЮАР. Об этом 30 ноября сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве.

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Уточняется, что первый заразившийся новой разновидностью SARS-CoV-2 — это мужчина, который накануне прибыл в Страну восходящего солнца из Намибии и его тест на коронавирус, взятый в аэропорту, показал положительный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный исполнительный директор американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что в результате появления штамма коронавируса «Омикрон» эффективность существующих вакцин от нового заболевания значительно снизится.