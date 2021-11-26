, 11:21 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон разошлет письма каждой австралийской семье с просьбой записаться на ревакцинацию от COVID-19. В канцелярии премьер-министра отметили, что причиной этому является увеличение темпов в стране вакцинацией третьим компонентом. Об этом 26 ноября сообщил телеканал Nine News.

«Третий компонент жизненно важен … Он усиливает защиту, особенно для людей с ослабленным иммунитетом, но для и всех австралийцев в целом. Я сам ревакцинируюсь через неделю», — заявил в ходе пресс-конференции министр здравоохранения Австралии Грег Хант.

На сегодняшний день 390 000 австралийцев сделали третью прививку от COVID-19. Министр Хант, комментируя эту цифру, отметил, что это «намного превосходит» расчеты его ведомства.

«Австралийцы теперь чемпионы мира, когда дело касается вакцинации», — отметил Хант.