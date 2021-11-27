Женева, Швейцария, , 10:10 — REGNUM Выявленный на юге Африки новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 получил название «Омикрон». Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Для обозначения новых штаммов SARS-CoV-2 ВОЗ продолжает использовать греческие буквы. Омикрон является 15-й буквой греческого алфавита. Ранее новый вариант вируса обозначался как B.1.1.529.

Первое сообщение о варианте коронавируса B.1.1.529 получено в ВОЗ 24 ноября. Данные поступили из Южно-Африканской Республики (ЮАР), где ранее преимущественно распространялся штамм «Дельта».

Анализ более ранних образцов показал, что первый вариант вируса «Омикрон» зафиксирован 9 ноября 2021 года. Эксперты ВОЗ охарактеризовали этот штамм как «вызывающий беспокойство» из-за большего количества мутаций, чем у других вариантов SARS-CoV-2.

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