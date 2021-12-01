Женева, Швейцария, , 18:53 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила данные от 23 стран о выявлении на их территории нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил на брифинге 1 декабря генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Тедрос Аданом Гебрейесус

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«По меньшей мере 23 страны сообщили о присутствии штамма «Омикрон», и этот показатель, несомненно, будет расти», — сказал он.

Новый штамм коронавируса был выявлен в конце ноября на территории Южной Африки. По данным специалистов, вирус имеет более 30 мутаций, которые могут свидетельствовать о его высокой трансмиссивности и возможной устойчивости к действующим вакцинам.

ВОЗ по итогам экстренного заседания 26 ноября признала новый штамм коронавируса «вызывающим обеспокоенность».