Эль-Кувейт, , 00:59 — REGNUM Решение о приостановке прямых авиарейсов из девяти стран Африки, включая ЮАР, приняли власти Кувейта. Об этом 27 ноября сообщил пресс-секретарь правительства эмирата Тарек аль-Мизрем.

Кувейт Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Решение принято на заседании кабинета министров по вопросам, связанным с пандемией коронавируса. В связи с распространением на юге Африки нового «омикрон"-штамма коронавируса с 28 ноября приостанавливаются авиарейсы из ЮАР, Намибии, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Лесото, Эсватини, Замбии и Малави.

Все подданные Кувейта, прибывающие из указанных девяти стран будут в обязательном порядке проходить ПЦР-тестирование и при положительном результате отправляться на семидневный карантин. Желающие въехать в Кувейт из этих девяти стран граждане, не являющиеся подданными Кувейта, будут обязаны пройти 14-дневный карантин на территории третьих стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Австрии у недавно прибывшего в страну гражданина подозревается заражение «омикрон"-штаммом коронавируса.

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