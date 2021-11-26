Женева, Швейцария, , 21:16 — REGNUM Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) потребуется несколько недель для оценки эффективности вакцин против нового штамма коронавируса. Об этом сообщили 26 ноября в пресс-службе секретариата ООН.

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«ВОЗ ожидает, что потребуется несколько недель, чтобы понять, что означает появление нового варианта вируса, как это повлияет на диагностику, лечение и вакцины», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня ВОЗ по итогам экстренного заседания признала новый штамм коронавируса, выявленный в Южной Африке, вызывающим обеспокоенность. По данным специалистов, вирус имеет более 30 мутаций, которые указывают на его высокую трансмиссивность и возможную устойчивость к действующим вакцинам.

Новый вариант вируса ВОЗ решила обозначить греческой буквой омикрон.