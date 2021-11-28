28 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter пресс-конференцию премьер-министра и главного врача Великобритании после того, как в стране обнаружили новый штамм COVID-19.

Джейн Спай, , 13:55 — REGNUM В Великобритании обнаружены два случая заражения новым штаммом COVID-19 «Омикрон». В связи с этим премьер-министр Борис Джонсон провел пресс-конференцию, где заявил об ужесточении ограничений. На этой же конференции выступил главный врач Англии Крис Уитти.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Я хотел бы рассказать о причинах того, почему мы так обеспокоены новым вариантом вируса. В основном их составляют две вещи. Первый вопрос: может ли вирус распространяться? Да, и он это делает с большой скоростью. Второй вопрос в том, насколько можно говорить о спасении от вируса, если у вас выработался иммунитет после того, как вы переболели или вакцинировались. На текущей стадии мы не знаем, мы знаем только то, что вирус существенно мутировал. Но есть неплохой шанс спасения вакциной, в какой-то степени», — заявил Уитти.

Крис Уитти Gov.uk

Некоторым пользователям не сильно понравилось выражение о «спасении вакциной», потому что оно служит очередным призывом к вакцинации, но не несет в себе существенной значимости.

«И вот опять «спасение вакциной», эту фразу никто ранее никогда не использовал, но на нее будут ссылаться всю следующую неделю так, будто в ней есть неотъемлемое значение. Это хорошо? Это плохо? Или и то, и другое? Видимо, только время покажет», — написал @reliquatessen.

Ряд комментаторов не удовлетворили слова врача о «неплохом шансе спасения», в условиях быстрого распространения нового штамма они считают, что вакцины стали бесполезными.

«Почему мы все должны вакцинироваться тогда? Я поставил оба компонента, но сейчас я быстро превращаюсь в противника вакцинации», — поделился @jay_brfc.

Пользователи неоднократно упоминали, что надеяться надо только на себя, действовать разумно и использовать средства индивидуальной защиты, потому что новый вариант появился, а «старое правительство» никуда не делось, и как показал опыт, это «старое правительство» не справляется с вирусом с начала пандемии.

«До тех пор, пока мы не будем знать больше, единственным умным решением будет соблюдение мер предосторожности, закрытие аэропортов и расчет на то, что после каникул студенты уйдут на дистанционное обучение. Но когда мы делали хоть что-то умное и превентивное, когда речь идет о пандемии?» — прокомментировал @AhBrightWings.

«COVID-19 постоянно меняется, и всё, что мы должны делать, это обращать внимание на нашу личную защиту», — считает @bonniechen12345.

В своем заявлении Крис Уитти также рассказал о неопределенности по поводу «Омикрона», которая не позволяет делать выводы о новом штамме. Однако он уверен, что ситуация отличается от самого начала пандемии, потому что сейчас есть «легко изменяемая платформа» — вакцины, которые можно быстро улучшить, чтобы они защищали и от нового варианта.

Некоторым комментаторам ситуация напомнила начало пандемии, когда никто ничего не знал о вирусе, кроме того, что он быстро распространяется и от его последствий можно умереть.

«Прочитал «неплохой шанс» как «мы вернулись в февраль 2020-го и в этот раз мы не собираемся делать ничего иначе!» — прокомментировал @greenbeltkegger.

«Я понял, что защита после вакцинации значительно снижается для «Омикрона», так что я бы не сказал, что картина полностью поменялась!» — добавил @nglwaug.

Часть пользователей не считает, что с разработкой и изменением вакцины стоит торопиться, напомнив «провальный опыт» AstraZeneca.

«Конечно, мы можем вернуться назад к AstraZeneca и быстренько сварить еще одну новую вакцину, как в прошлый раз. Всё, что нужно сделать, это создать ее не разрушающей естественные человеческие белки, что, судя по последней вакцине, будет маловероятно», — добавил @a1loette.

Пользователи поделились в комментариях своими переживаниями по поводу нового штамма, их пугает всё, начиная от его названия и до возможных последствий и ограничений.

«Крис, конечно, ученый, и я его за это уважаю, но у меня мало веры в нашу иммунную систему», — написал @robertdebic.

«Омикрон» — это 15-я буква греческого алфавита. Короткий звук похож на «Омегу», последнюю букву алфавита. Это недалеко от конца мира…» — рассказал @blaw711.

«Теперь каждый день брифинги этого цирка слушать?» — поинтересовался @str8talkin88.

«Ждите локдауна на Рождество! Опять!» — написал @markythesparky1.

Коронавирус. Карантин Александр Горбаруков ©ИА REGNUM

«Я изумлен тем, что это происходит без какого-либо реального знания того, на что способен вирус. Похоже на мысли групповой истерии», — отметил @JohnnyGleeson4.

«Это не внушает доверия, Крис!» — написал @nglwaug.