Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена разработает план на случай возможных вспышек COVID-19 в связи с обнаружением штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 27 ноября написала газета Politico.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время в США не выявлено случаев заражения граждан коронавирусом с новым штаммом, однако Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и американском Минздраве попытаются предупредить эту ситуацию, объяснили источники.

В ходе состоявшихся консультаций чиновники и эксперты обсудили, «на какой срок закрывать въезд из южной части Африки, разрешать ли возвращаться гражданам США, а также менять ли рекомендации в сфере здравоохранения в стране». О сроках подготовки нового плана и введения его в действие они не сообщили.

Ранее глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что выявленный в Ботсване штамм уже мог попасть в Соединённые Штаты.

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