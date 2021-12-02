Афины , , 04:02 — REGNUM Закон, включающий поправку об обязательной вакцинации от COVID-19 пожилых людей старше 60 лет принял парламент Греции. Об этом 1 декабря сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Перед голосованием прошли дебаты, в ходе которых премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис ответил на критику оппонентов по вопросу о вводимом штрафе в размере $100 за отказ от вакцинации. По мнению премьер-министра, штраф не слишком высок, если сравнивать со штрафами в других странах, но он мотивирует привиться от COVID-19, придавая решению «подлинно обязательный характер». По словам Мицотакиса, данная штрафная санкция принимается исключительно ради здоровья людей.

Премьер-министр указал, что правительством были исчерпаны все возможности по убеждению людей сделать прививку от COVID-19. Поправка к законодательству об обязательной вакцинации — мера вынужденная, так как люди старше 60 лет, оставаясь незащищёнными от опасного для них заболевания, «доводят до кризиса нациоанльную систему здравоохранения».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Греции граждан старше 60 лет будут штрафовать за отказ от вакцинации от коронавируса.

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