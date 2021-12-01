Лондон, , 07:03 — REGNUM Четырехнедельный фиксированный интервал между получением первой и второй дозы вакцины от COVID-19 обеспечивает недостаточную защиту пациентов от болезни, в результате риск их смерти увеличивается на 10%. К таким выводам пришла группа учёных из Великобритании и Южной Кореи, исследовавшая ситуацию с вакцинацией в 13 странах Европы. Результаты своей работы они опубликовали на портале препринтов medRxiv.

Коронавирус

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Учёные считают, что второй укол нужно делать минимум через полгода.

Они сопоставили ежедневные данные о смертности пациентов в 13 странах, включая Россию, Белоруссию и Украину за период с марта 2021 года с информацией о сроках получения ими прививок. В базовом сценарии за основу была взята вакцина, которая по своим свойствам аналогична AZD1222 (Oxford /AstraZeneca). Кроме того, учёные сравнили 4-, 8-, 12-, 16-, 20-недельные интервалы между двумя первыми дозами, анализируя соотношение польза-риск.

Выяснилось, что в большинстве стран оптимальными стратегиями являются те, в которых сначала проводится вакцинация пожилых людей (старше 60 лет), а затем взрослых (20−59 лет). Кроме того, учёные установили отрицательную связь между интервалом при вакцинации и смертностью от COVID-19, сравнив несколько стратегий вакцинации, применяемых в странах.

«По первой стратегии четырёхнедельный перерыв между дозами приводил к увеличению смертности в среднем на 10,2% (в сравнении с другими стратегиями, где интервал больше — ред.)», — говорится в исследовании.

Учёные отметили, что в разных странах этот показатель колебался от 4% до 22,5%.

Сравнивая различные интервалы при вакцинации они пришли к выводу, что оптимальным является перерыв между первой и второй дозой не менее полугода.

«Более длительные интервалы между дозами, превышающие шесть месяцев, которые значительно превышают текущие рекомендации на этикетках большинства вакцин, могут снизить смертность от COVID-19 в странах Европы с низким и средним уровнем доходов», — говорится в заключительной части документа.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что промежуток времени между введением первой и второй дозы вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» может быть продолжительнее, чем три недели.

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