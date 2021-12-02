Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Несколько стран и в том числе — Россия, якобы делали попытки осуществить кибератаки на американские разработки вакцин от COVID-19. Это следует из обнародованного финансового отчёта за 2021 финансовый год министерства юстиции США, который приводит RT.

Хакеры. Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Только за последний год ряд государств, в том числе КНР, Россия, Иран и КНДР, посредством киберопераций нацеливались на деятельность и исследования, связанные с разработкой в США вакцин от COVID-19», — утверждается в опубликованном документе.

Также в нем отмечается, что названные страны якобы «компрометировали американские сети и цепочки поставок, крали интеллектуальную собственность и сеяли рознь» для того, чтобы осуществить «подрыв демократии».

Кроме того, в американском ведомстве указали, что увеличивающийся круг киберсубъектов якобы является причиной все более серьезной угрозы национальной, экономической и личной безопасности в США.

При этом в отчете не приводится каких-либо фактов, которые подтверждали бы такого рода обвинения в адрес России и других указанных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские власти будут реагировать на «враждебные шаги России», в частности, на недружественную риторику в отношении Украины, вводя новые экономические ограничения.