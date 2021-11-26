Копенгаген, , 20:39 — REGNUM Национальный совет здравоохранения Дании рекомендовал к применению препарат компании Pfizer для вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом 26 ноября сообщила журналистам заместитель руководителя совета Хелен Пробст.

Вакцина от коронавируса Pfizer BioNTech Arne Müseler

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Отмечается, что в ходе исследования, в котором приняли приняли участие три тысячи детей, у вакцинированных не было отмечено серьёзных побочных эффектов. Лишь в редких случаях у детей после вакцинации наблюдалась боль в месте укола, повышение температуры и общий дискомфорт.

Директор датского агентства по лекарственным средствам Ларс Бо Нильсен также заявила, что специалисты «не ожидают, что у детей в возрасте от 5 до 11 лет будут наблюдаться отличия от остального населения по профилю побочных эффектов».

Напомним, накануне Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило использование вакцины Comirnaty производства компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет.