Сеул, , 12:21 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 31 118 человек. Об этом 30 ноября сообщает DongA Science со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 30 ноября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 42 544 682 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 82,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 106 238 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 41 011 415 человек. Уровень полной вакцинации составил 79,9%.

«Бустерную» дозу получили 177 325 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 3 029 224 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3032 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 447 230.

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