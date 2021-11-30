Вашингтон, , 08:00 — REGNUM В США расширили мониторинг новых случаев заражения COVID-19 на фоне появления штамма «Омикрон», сообщил глава ассоциации штатных лабораторий 29 ноября изданию Reuters.

Тест на COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я уверен, что мы найдем его. Предполагаю, что мы его увидим в течении следующих нескольких дней», — сказал об отслеживании штамма «Омикрон» Скотт Бекер, генеральный директор ассоциации общественных лабораторий здравоохранения (APHL).

Ранее, 26 ноября, члены ассоциации встретились с представителями Белого дома для брифинга, посвященного новому штамму, который еще не был зафиксирован в США.

Напомним, что штамм «Омикрон» впервые был обнаружен на юге Африки на прошлой неделе, с тех пор он был зафиксирован в 10 странах.