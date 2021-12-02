Канберра, , 12:04 — REGNUM Протесты в столице штата Виктории (юго-восток Австралии) Мельбурне привели к росту случаев заражения SARS-CoV-2. В результате демонстраций 10 человек заболели COVID-19. Об этом 2 декабря сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В министерстве здравоохранения Виктории подтвердили, что 2 декабря ведомство зарегистрировало еще 29 случаев заражения SARS-CoV-2, связанных с акциями протеста против предложенного правительством штата законопроекта о пандемии. Трое заразившихся уже обратились в больницы, двое из них были госпитализированы.

«Ни один из этих зараженных не был вакцинирован», — говорится в заявлении министерства здравоохранения.

Из всех случаев только один человек был полностью вакцинирован на момент получения положительного результата ПЦР-теста. В министерстве здравоохранения подтвердили, что 11 человек, зараженных коронавирусом, принимали участие в демонстрациях перед зданием парламента.

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