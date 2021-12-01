Куала-Лумпур, , 05:42 — REGNUM Переход от стадии пандемии к эндемии COVID-19 был отложен из-за неопределённой ситуации со штаммом «Омикрон» коронавируса в Малайзии. Об этом 30 ноября сообщает газета The Star.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Министр обороны Хишамуддин Хуссейн пояснил, что правительством было принято решение «поставить на паузу» переход социальной жизни от пандемии к эндемии в связи с ситуацией, возникшей после выявления нового штамма «Омикрон» коронавируса. В настоящее время специалисты отслеживают ситуацию, так как есть опасения в том, что если возникнет новая волна заболеваемости, то под угрозой окажутся все достижения, приобретённые в борьбе с COVID-19.

Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб в октябре объявил о возможном переходе COVID-19 в стадию эндемии к концу 2021 года. По мнению премьер-министра, этот переход позволит снять значительную часть ограничений и открыть большинство секторов экономики. Кроме того, власти страны не исключали открытия границ для туристов.

В настоящее время в Малайзии вакцинировано уже 77% жителей и работает программа допуска вакцинированных от коронавируса туристов на остров Лангкави.

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