Вашингтон, , 19:59 — REGNUM Экспериментальная таблетка molnupiravir от COVID-19 компании Merck доказала свою эффективность в борьбе с вирусом, сообщает 26 ноября Associated Press со ссылкой на федеральные органы здравоохранения.

Лаборатория Merck в Дармштадте. 1936

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Теперь компания запросит мнение внешних экспертов о потенциальных рисках препарата для беременных. Учитывая эти риски, Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) спросит своих консультантов, следует ли вообще не давать препарат во время беременности или его можно применять в определенных случаях.

FDA опубликовало отчет об анализе препарата в преддверии встречи на следующей неделе, на которой эксперты выскажут свое мнение по поводу безопасности и эффективности.

Учитывая эти риски, FDA спросит своих консультантов, следует ли вообще не давать препарат во время беременности или его можно применять в определенных случаях.

Отмечается, что из-за опасений по поводу безопасности, компания Merck согласилась с тем, что препарат не будет использоваться среди детей.

Как сообщало ИА REGNUM, molnupiravir, созданный исследователями из Университета Эмори в Атланте, принимается в виде четырех таблеток дважды в день в течение пяти дней.

Напомним, что американская компания Pfizer и ее конкуренты, включая американскую швейцарскую компанию Roche Holding, также участвуют в гонке за разработку простой в применении противовирусной таблетки от COVID-19.